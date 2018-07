Duisburg

Rheinbrücke in Richtung Essen für fünf Tage gesperrt

25.07.2018, 12:43 Uhr | dpa

Wegen Sanierungsarbeiten bleibt die Rheinbrücke der Autobahn 40 bei Duisburg in Richtung Essen für fünf Tage gesperrt. Bis zum frühen Montagmorgen wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen nach Angaben von Straßen.NRW nicht befahrbar sein. Die Sperrung habe planmäßig am Mittwochmorgen begonnen, sagte ein Sprecher. Der Landesbetrieb kündigte großräumige Umleitungen an. Erst in der vergangenen Woche war die Autobahn in Richtung Niederlande für einige Tage gesperrt worden.

Die Autobahn 40 verbindet das Ruhrgebiet mit dem Niederrhein und den Niederlanden. Die Sanierungsarbeiten betreffen die sogenannten Fahrbahnübergänge. Diese Autobahnteile sind nach Angaben von Straßen.NRW hohen Belastungen ausgesetzt, weil sie die Ausdehnung der Brücke bei Wärme und Kälte ausgleichen müssen.

Die Brücke stammt aus dem Jahr 1970 und stößt nach Angaben des deutschen Autobahnplaners Deges mittlerweile an die Grenzen der Belastbarkeit. Damals war sie für täglich 30 000 Fahrzeuge ausgelegt - inzwischen sind es mehr als 100 000 pro Werktag. Ein Neubau ist geplant.