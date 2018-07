Neunkirchen

Nach tödlichem Hausbrand: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

25.07.2018, 12:48 Uhr | dpa

Etwa drei Monate nach einem Brand in einem Wohnhaus in Neunkirchen hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Ermittler der zuständigen Mordkommission am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um einen 29-Jährigen, der sich während des Brandes in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll.

Das Feuer am 17. April hatte einem 38 Jahre alten Bewohner des Hauses das Leben gekostet, 14 weitere Personen mussten unter Lebensgefahr aus dem Gebäude gerettet werden - vier davon erlitten eine Rauchvergiftung. Nach Angaben der Polizei hatten Brandermittler herausgefunden, dass das Feuer im hölzernen Treppenhaus des Gebäudes gelegt worden war und ein technischer Defekt auszuschließen sei. Zum möglichen Motiv des mutmaßlichen Täters machte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.