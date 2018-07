Dortmund

Obdachloser getötet: Drei weitere Obdachlose verdächtigt

25.07.2018, 14:20 Uhr | dpa

In Dortmund ist ein Obdachloser umgebracht worden. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagmorgen auf einem ehemaligen Tankstellengelände gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Der 55-jährige Pole hatte demnach regelmäßig dort übernachtet. Laut Obduktion starb das Opfer durch einen spitzen Gegenstand. Tatverdächtig sind drei ebenfalls obdachlose Männer, zwei 46-Jährige aus Polen und ein 42 Jahre alter Serbe. Sie wurden vorläufig festgenommen worden.