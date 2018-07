Erfurt

Bauhandwerk floriert in Thüringen

25.07.2018, 14:36 Uhr | dpa

Der Bauboom in Thüringen sorgt für volle Auftragsbücher bei Handwerkern. Im ersten Quartal 2018 sei der Umsatz im Bauhauptgewerbe überdurchschnittlich um 13,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit. Im Handwerk insgesamt erhöhte sich der Umsatz nur um 4,1 Prozent, die Zahl der Beschäftigten sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 Prozent. Thüringen lag damit im ersten Quartal unter dem Bundestrend mit einem Umsatzplus im Handwerk von 5,9 Prozent und 0,5 Prozent mehr Stellen. Absolute Zahlen zur Entwicklung im Handwerk gibt es laut Landesamt nicht - es handele sich nur um die Darstellung eines Konjunkturtrends.