Unterschleißheim

Perfides Anwanzen an Kinder

25.07.2018, 15:40 Uhr | dpa

Auf perfide Weise soll sich ein 43-Jähriger vier Kindern in einem Schwimmbad in Unterschleißheim bei München genähert haben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der Mann aus dem Landkreis Freising die Kinder am 16. Juli beim Schwimmtraining beobachtet. Dabei steckte er kleinere Geldbeträge und einen Zettel mit seinen Kontaktdaten zu einer Social-Media-Plattform in ihre Schuhe. Ein Kind berichtete später, dass der Verdächtige ihnen bis in die Dusche des Schwimmbads gefolgt sei und sie dort fotografiert habe. Vier Tage nach dem Vorfall durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 43-Jährigen. Er wurde vorübergehend festgenommen und vernommen. Nun sollen die Daten seines Handys ausgewertet werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.