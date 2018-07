Frankfurt am Main

Angeklagte im Prozess um Einbruchserie schweigen

25.07.2018, 15:53 Uhr | dpa

Im Prozess um eine ganze Serie an Einbrüchen in Uni-Seminarräume und Privatwohnungen hat sich zum Auftakt am Mittwoch kein Angeklagter zu den Vorwürfen geäußert. Drei Männer schilderten lediglich ihren persönlichen Werdegang. Angeklagt sind vor dem Frankfurter Landgericht fünf Männer zwischen 22 und 26 Jahren sowie eine 22 Jahre alte Frau. Ihnen werden insgesamt 19 Taten mit unterschiedlicher Beteiligung zur Last gelegt.

Die in dem Verfahren angeklagten Hehlertaten beziehen sich weitgehend auf eine Serie von Diebstählen in Seminarräumen der Frankfurter Universität, bei denen in vier Fällen Beamer im Wert von knapp 20 000 Euro entwendet worden waren. Sieben Einbrüche in Privatwohnungen brachten innerhalb weniger Monate eine Gesamtbeute von mehr als 50 000 Euro an Uhren, Schmuck und Bargeld.

Ein ebenfalls gestohlener Mobilcomputer konnte geortet werden und führte die Ermittler in einen Telefonladen in der Frankfurter Innenstadt. Dessen Inhaber hatte auch die meisten anderen Elektronik-Artikel abgenommen, letztlich konnten große Teile der Beute sichergestellt werden. Die Strafkammer steht vor einer schwierigen Beweisaufnahme mit vorerst zwölf Fortsetzungsterminen bis Anfang Oktober.