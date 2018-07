Magdeburg

Hoher Schaden bei Imbissbrand: 47-Jährige im Krankenhaus

25.07.2018, 15:57 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Imbiss sind in Magdeburg zwei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 80 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge fing Öl in einer Fritteuse Feuer. Die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen auf Decken und Wände über. Eine 28 Jahre alte Frau erlitt einen Schock, eine 47-Jährige wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.