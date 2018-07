Erfurt

Polizeieinsatz wegen Rucksackfund am Erfurter Hauptbahnhof

25.07.2018, 15:57 Uhr | dpa

Ein herrenloser Rucksack hat am Mittwoch am Erfurter Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz und zu erheblichen Störungen im Zug- und Straßenbahnverkehr gesorgt. Der Rucksack sei vor einem Fahrkartenautomaten in einer Bahnunterführung gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Sprengstoffhund habe zunächst nichts Verdächtiges erschnüffelt. Spezialisten des Landeskriminalamtes, die den Rucksack untersuchen sollen, seien angefordert worden. Der Straßenbahn- und der Zugverkehr wurden zunächst eingestellt. Der Hauptbahnhof ist auch ein Knotenpunkt der Erfurter Straßenbahnlinien.