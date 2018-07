Leipzig

Bauarbeiter stürzt von Gerüst und stirbt

25.07.2018, 16:02 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle in Leipzig ist ein Mann von einem Gerüst etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Zuvor sei ein Metallteil aus noch unbekannten Gründen von einem Kran gefallen und habe den Bauarbeiter getroffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch habe der 63-Jährige das Gleichgewicht verloren. Arbeitsschutz-Experten untersuchen den Unfall.