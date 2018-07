Frankfurt am Main

Polizei fahndet nach Bankräuber: Parallelen zu anderem Fall

25.07.2018, 16:04 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der in der Frankfurter Innenstadt eine Bank überfallen hat. Mehrere Beamte sind mit dem Fall beschäftigt, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Der unmaskierte Mann hatte am Dienstag eine Bank betreten und auf einem Zettel schriftlich mitgeteilt, bewaffnet zu sein. Der Räuber floh mit der Beute zu Fuß.

Mehrere Medien hatten darauf hingewiesen, dass sich ein ähnlicher Fall 2015 zutrug. Tatsächlich war bei einem Überfall am 6. Januar des besagten Jahres die gleiche Bankfiliale überfallen worden. Der damalige Täter übermittelte seine Drohung ebenfalls per Zettel. Und auch 2015 flüchtete der Räuber mit einem Taxi, das vor der Bank stand.