Münzenberg

Sperrung am Gambacher Kreuz: Probleme mit Rettungsgasse

25.07.2018, 17:22 Uhr | dpa

Nach einem schweren Unfall am Gambacher Kreuz bei Gießen ist die Verbindung von der Autobahn 45 zur A5 in Richtung Süden am Mittwochnachmittag voll gesperrt worden. Weil keine Rettungsgasse gebildet wurde, hatten die Helfer Schwierigkeiten, die Unfallstelle zu erreichen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren mindestens vier Fahrzeuge, darunter auch ein Lastwagen, beim Auffahren auf die A5 ineinandergeprallt. Mehrere Personen wurden verletzt. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei rief dazu auf, den Unfallort weiträumig zu umfahren.