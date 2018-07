Berlin

SEK schießt auf verwirrten Mann

25.07.2018, 17:22 Uhr | dpa

Einer oder mehrere Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben auf einen verwirrten Mann in Berlin geschossen. Der Verletzte sei von einem Notarzt versorgt worden und komme in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das SEK habe beim "Notzugriff" geschossen. Grund für den Einsatz in der Andersenstraße im Stadtteil Prenzlauer Berg soll gewesen sein, dass der Mann aus einer Wohnung schoss. Details waren zunächst nicht bekannt.