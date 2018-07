Segeln

Für Segler Herrmann erfüllt sich Traum bei der Vendée Globe

25.07.2018, 18:32 Uhr | dpa

Boris Herrmann, Hochseesegler, steht an Bord der Yacht "Malizia" vor der Kulisse der Elbphilharmonie. Foto: Axel Heimken (Quelle: dpa)

Für Segel-Ass Boris Herrmann geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Wie der Hamburger Jörg Riechers wird der 37 Jahre alte Herrmann im Jahr 2020 als erster Deutscher bei der Vendée Globe, der härtesten Einhand-Segelregatta der Welt, starten. "Von der Vendée-Globe-Teilnahme träume ich schon seit meiner Kindheit", sagte Herrmann am Mittwoch in Hamburg. Die Regatta führt entlang dem Südpolarmeer einmal um den Globus.

In der Hansestadt präsentierte der Wahl-Hamburger am Mittwoch das Team Malizia vom Yacht Club de Monaco mit seinem Gründer Pierre Casiraghi aus dem Fürstenhaus Monaco. Mit Herrmann als Skipper hatte die "Malizia" sich kürzlich die "Line Honors" für das erste Schiff im Ziel bei der Atlantic Anniversary Regatta von Bermuda nach Hamburg gesichert. 17 Yachten waren bei der Jubiläumsregatta zum 150-jährigen Bestehen des veranstaltenden Norddeutschen Regatta-Vereins dabei.