Dresden

Dynamo-Profi Ballas an der Schulter operiert

25.07.2018, 18:32 Uhr | dpa

Fußball-Profi Florian Ballas von Dynamo Dresden ist nach seiner Schulterverletzung am linken Schultergelenk operiert worden. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger habe den Eingriff gut überstanden, teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. "Natürlich ist es bitter, dass ich der Mannschaft dadurch nun erst einmal nicht helfen kann. Aber im Vordergrund steht, dass ich nach der Reha wieder die nötige Stabilität in der Schulter habe und das Thema dann abhaken kann", wird Ballas in einer Mitteilung der Sachsen zitiert.

Der Abwehrspieler hatte sich die Verletzung im Februar 2017 im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli zugezogen und klagte zuletzt immer wieder über Beschwerden. Deswegen habe man sich für einen operativen Eingriff in Heidelberg entschieden, erklärte sein Club.