Idstein

Ackerbrand neben Festgelände: Gemeinde sagt Markt ab

25.07.2018, 19:46 Uhr | dpa

Nach einem Ackerbrand hat eine Taunusgemeinde ihr Volksfest abgesagt. Ein Mähdrescher hatte am Mittwoch einen Großbrand auf einem Feld ausgelöst, wie das Polizeipräsidium Westhessen berichtete. "Dieser konnte nur durch massiven Einsatz der umliegenden Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden."

Der Acker in unmittelbarer Nähe des Festgeländes sei etwa 20 000 Quadratmeter groß und habe "in voller Ausbreitung in Flammen" gestanden, berichtete ein Sprecher des Rheingau-Taunus-Kreises. Zudem warne das Umweltministerium vor einer akuten Waldbrandgefahr.

Die Stadt Idstein beschloss daraufhin am Mittwochabend, den für Donnerstag geplanten Altenburger Markt im Ortsteil Heftrich abzusagen. Die Veranstaltung lockt nach Informationen des Kreises rund 35 000 Gäste an.

"Die Gefahr ist zu groß, dass ein Brand auf dem Gelände des Altenburger Marktes entsteht und sich dann weiter ausbreitet", teilte Idsteins Bürgermeister Christian Herfurth. Auch die Polizei sieht aufgrund der Trockenheit und dem großen Zulauf "eine akute Gefahr für die Besucherinnen und Besucher".