Oldisleben

Bauernverband informiert über Auswirkungen des Hitzesommers

26.07.2018, 02:09 Uhr | dpa

Thüringens Bauernverband zieht heute in Oldisleben eine erste Erntebilanz. Das Einbringen von Getreide hatte in diesem Jahr bis zu drei Wochen früher als sonst begonnen. Die lange Trockenheit in vielen Regionen Thüringens sorgte nach Verbandsangaben für große Ernteausfälle. Teilweise fielen die Erträge 50 Prozent niedriger aus als üblich. In den kommenden Monaten könnte vielerorts das Viehfutter knapp werden, so der Verband. Er forderte die Landesregierung auf, Dürre- und Liquiditätshilfen für die Bauern zu prüfen.