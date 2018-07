Künzelsau

Künzelsau feiert Live-Call mit "Astro-Alex"

26.07.2018, 03:30 Uhr | dpa

Leinwand, Bühne, Wasserspiele: Künzelsau bei Heilbronn feiert heute (15.30 Uhr) seinen berühmtesten Sohn, den Astronauten Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS. Am Nachmittag ist ein Video-Live-Call mit dem 42-Jährigen geplant, der zur der Zeit mit Tempo 28 000 in der ISS über seinen Heimatort fliegt. Etwa 20 Minuten Zeit hat Künzelsau für den Kontakt nach ganz oben, gefeiert wird vor der Bühne aber mehrere Stunden. Die ISS umrundet die Erde in einer Höhe von 400 Kilometern im erdnahen Orbit. Als Überraschung sind eine besondere Grußbotschaft und - wegen der erwarteten Hitze - Wasserspiele geplant.