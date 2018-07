Meerane

Motorroller stößt mit Auto zusammen: Frau schwer verletzt

26.07.2018, 07:23 Uhr | dpa

Eine 49-Jährige ist bei einem Zusammenstoß ihres Motorrollers mit einem Auto in Meerane (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwoch mit dem Zweirad unterwegs, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. An einer Kreuzung missachtete sie nach ersten Erkenntnissen, dass das Auto Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Mit schweren Verletzungen wurde die 49-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.