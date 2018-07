Karlsruhe

Fernsehsendung bringt neue Hinweise nach Raubüberfällen

26.07.2018, 07:28 Uhr | dpa

Nach einem TV-Bericht über zwei Raubüberfälle im Raum Karlsruhe hat die Polizei neue Hinweise bekommen. "Es sind diverse Anrufe eingegangen", sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Donnerstag. Die beiden Fälle waren am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt worden. Noch habe aber keiner der Hinweise zu einem Erfolg geführt. Die Beamten seien nun mit der Auswertung der Spuren beschäftigt, hieß es.

In einem Fall hatten zwei bewaffnete Männer im April vergangenen Jahres in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) eine Sparkasse ausgeraubt und Bargeld erbeutet. Bei einem zweiten Fall hatten Unbekannte im vergangenen November einen Karlsruher Supermarkt überfallen.