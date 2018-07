Offenbach am Main

Temperaturen von bis zu 36 Grad und vereinzelt Wärmegewitter

26.07.2018, 08:31 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es heiß. Es werden am Donnerstag Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es im Tagesverlauf vor allem nördlich der Mosel vereinzelt Gewitter mit Starkregen geben. Nach einer tropischen Nacht mit Tiefsttemperaturen von mehr als 20 Grad werde am Tag besonders rasch die 30-Grad-Marke erreicht, sagte ein Sprecher des DWD. Auch für Freitag werden Temperaturen von mehr als 35 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr sei noch bis Samstag unverändert hoch.