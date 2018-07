Ilbesheim bei Landau in der Pfalz

Unfall: Landstraße zwischen Landau und Ilbesheim gesperrt

26.07.2018, 08:31 Uhr | dpa

Autofahrer rund um Ilbesheim bei Landau in der Pfalz müssen am Donnerstagvormittag Geduld mitbringen. Die Landstraße 509 ist dort nach einem Unfall noch bis circa 12.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Es müsse mit Verzögerungen und Staus gerechnet werden.

Ein Tanklastzug war am Mittwochabend am Ortseingang Ilbesheim bei Landau umgekippt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und eine geringe Kraftstoffmenge trat aus dem Fahrzeugtank aus.

Die Bergung des Fahrzeuges sei sehr zeitintensiv, so die Polizei. Da die Landstraße 509 zurzeit als Umleitungsstrecke für die ebenfalls in Richtung Landau gesperrte B10 dient, rechnet die Polizei mit langen Staus. Autofahrer werden gebeten, die Strecke weiträumig über die anliegenden Dörfer zu umfahren.