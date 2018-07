Hamburg

Hamburg Towers: Saisoneröffnung gegen Gießen 46ers

26.07.2018, 08:42 Uhr | dpa

Die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers werden in ihrer Saison-Vorbereitung ganz bewusst überwiegend gegen höherklassige Gegner antreten. "Wir haben Wert darauf gelegt, gegen gute Teams aus der Bundesliga zu spielen, um sofort an unsere Grenzen geführt zu werden", erklärte Sportchef Marvin Willoughby am Mittwoch. So wird das Team von Mike Taylor, das am 6. August Trainingsauftakt hat, zum Eröffnungsmatch vor der neuen ProA-Spielzeit am 1. September in der edel-optics.de-Arena die Gießen 46ers zu Gast haben.

"Uns war viel daran gelegen, unseren Fans einen Gegner zu bieten, der für attraktiven und offensiven Basketball steht. Das Match gegen einen Playoff-Anwärter aus der Bundesliga ist sowohl ein Gradmesser für uns als auch ein Dank ans Publikum", betonte Willoughby weiter.

Ehe es zum Aufeinandertreffen mit den Mittelhessen kommt, werden die Towers bereits intensiv gearbeitet haben. Denn sechs Tage nach dem Trainingsstart fahren die Wilhelmsburger zum Trainingslager ins westpolnische Stargard, wo sie bis zum 16. August bleiben.

"Erstmals ein Trainingscamp außerhalb Hamburgs zu absolvieren, stellt eine weitere Stufe unserer Evolution dar", erklärte Willoughby. Der Hauptgrund für das Ausweichen ist die Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg, die vom 16. bis 26. August in der Towers-Arena stattfindet. "Deshalb trainieren wir bis Ende August ohnehin in externen Hallen", meinte Willoughby weiter.