Darmstadt

Einbrecher fesseln Ehepaar in Darmstadt

26.07.2018, 08:45 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Einbrecher haben ein älteres Ehepaar in Darmstadt überwältigt und gefesselt. Das Paar sei dabei offenbar leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Täter sollen nach den ersten Erkenntnissen der Beamten am frühen Donnerstagmorgen in das Wohnhaus eingebrochen und später ohne Beute geflohen sein. Das Paar konnte selbstständig die Polizei alarmieren. Die Beamten fahndeten zwischenzeitlich auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Die Polizei sucht außerdem Zeugen.