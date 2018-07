Hamburg

Messerstiche im Bus: Haftbefehl gegen 61-Jährigen erlassen

26.07.2018, 10:13 Uhr | dpa

Gegen den 61-Jährigen, der am Dienstag eine Frau mit einem Messer in einem Linienbus angegriffen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Mann sitze wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Zunächst war wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt worden. Dieser Anfangsverdacht sei aber verworfen worden, weil die Verletzungen der 63 Jahre alten Frau zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich gewesen seien, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Frau sei mittlerweile operiert worden und müsse noch stationär im Krankenhaus bleiben. Sie werde voraussichtlich eine entstellende Narbe im Gesicht davontragen.

Der betrunkene Deutsche soll am Dienstagmittag in einem Bus der Linie 4 zunächst antisemitische Parolen gegrölt und dann unvermittelt mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Der Fahrer stoppte daraufhin den vollbesetzen Bus und öffnete die Türen. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort festnehmen.

Bislang habe sich der 61-Jährige nicht zur Tat geäußert. Das Video einer Überwachungskamera habe die Attacke aufgezeichnet, sagte die Polizeisprecherin. Die Beamten suchen dennoch nach weiteren Zeugen. Nur wenige der Fahrgäste hätten sich gemeldet.