Industrie

IHK warnt vor neuer Betrugsmasche: Hohe Summe ergaunert

26.07.2018, 10:27 Uhr | dpa

Unbekannte haben von einer mittelständischen Firma im Raum Hannover mittels einer neuen Masche des sogenannten "Geschäftsführertricks" eine höhere fünfstellige Summe ergaunert. Die Betrüger seien per Mail in die Rolle langjähriger Geschäftspartner aus den USA geschlüpft - mit dem Ziel eine Maschine aus China zu kaufen, teilte die Industrie- und Handelskammer Hannover am Donnerstag mit.

Wegen des derzeitigen Zollstreits habe die Lieferung über Deutschland erfolgen sollen. Die deutsche Firma sollte die Maschine kaufen und in die USA weiterleiten. Hellhörig geworden sei das hannoversche Unternehmen erst, als wenig später erneut per Mail des angeblichen US-Partners zusätzliche Teile für die Maschine auf gleichem Wege erbeten worden seien. Per Telefonkontakt zu den Amerikanern wurde dann festgestellt, dass die Mails gefälscht waren.

Mit der als Geschäftsführertrick bekannten Masche wurden in den vergangenen zwei Jahren allein in Norddeutschland Unternehmen um Millionen geprellt, wie die IHK mitteilte. Bisher wurden allerdings in der Regel Mitarbeiter mit Zahlungsbefugnis Opfer der Betrüger, die sich als Chef des jeweiligen Unternehmens ausgaben.