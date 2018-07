Leipzig

Medien: RB Leipzigs Generalprobe vor Saisonstart gefährdet

26.07.2018, 10:36 Uhr | dpa

Trainingsauftakt RB Leipzig im Trainingszentrum am Cottaweg in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

RB Leipzigs Generalprobe vor dem Start in die neue Saison könnte ausfallen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" (Donnerstag) berichtet, sollte als letzter Testspielgegner am 10. August in der Red Bull Arena der italienische Spitzenclub AC Mailand verpflichtet werden. Die Verhandlungen seien aber nicht erfolgreich gewesen.

Nach LVZ-Informationen sei unklar, ob der Fußball-Bundesligist nun überhaupt ein letztes Testspiel bestreitet. Sollten die Messestädter in der Europa-Qualifikation in die dritte Runde einziehen, stünde am 9. August zudem das Hinspiel gegen CS Universitatea Craiova/Rumänien an. Am 10. August hat RB auch seine Saisoneröffnung geplant. Auf der Festwiese vor dem heimischen Stadion soll es unter anderem eine Fanmeile geben.