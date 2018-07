Malsch

Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

26.07.2018, 12:18 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstag mit einem Elektrohubwagen größere Stahlteile transportieren wollen, teilte die Polizei mit. Demnach war die Ladung ins Schwingen geraten und der Arbeiter stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.