Worms

Karl-Rudolf Korte im Kuratorium der Nibelungen-Festspiele

26.07.2018, 12:28 Uhr | dpa

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte (59) ist neues Mitglied des Kuratoriums der Nibelungen-Festspiele Worms. Damit gehören dem Gremium nun 15 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien an, wie die Organisatoren der Festspiele am Donnerstag mitteilten. Korte lebt mit seiner Familie in Worms. Der in Hagen (Nordrhein-Westfalen) geborene Parteienforscher leitet die Professional School an der Universität Duisburg-Essen. Das Kuratorium begleitete die Festspiele seit 2004. Weitere Mitglieder sind unter anderem Schauspieler Mario Adorf und der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).