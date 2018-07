Chemnitz

Chemnitzer Polizei stellt Reifenstecher auf frischer Tat

26.07.2018, 13:35 Uhr | dpa

Polizisten haben in Chemnitz einen seit langem gesuchten Reifenstecher auf frischer Tat gestellt. Ermittler der Kriminalpolizei werfen ihm mindestens 110 Taten vor, bei denen ein Sachschaden von rund 17 500 Euro entstand, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter im Alter von 57 Jahren ging der Polizei in der Nacht zum Mittwoch ins Netz. Er hatte zuvor an insgesamt fünf Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, befindet sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Die Chemnitzer Polizei hat seit Mai 2016 ermittelt und dabei mehr als 500 Fälle auf dem Tisch, bei denen an geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen wurden. Nach umfangreichen Untersuchungen gingen die Kriminalisten davon aus, dass mindestens 110 Fälle auf das Konto eines Täters gehen. Zwischenzeitlich lagen den Ermittlern auch Aufnahmen von Überwachungskameras vor, die den Reifenstecher in Aktion zeigen. Eines dieser Bilder brachte sie nun auf die Spur des Täters.