Mainz

Forstministerium warnt vor Waldbrandgefahr

26.07.2018, 13:40 Uhr | dpa

Die trockene Juli-Hitze verstärkt im waldreichen Rheinland-Pfalz die Gefahr von Bränden. Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) rief Waldbesucher am Donnerstag zu besonderer Vorsicht auf. Die Forstleute seien dringend auf die Achtsamkeit und Mithilfe aller angewiesen. Rauchen und das Entzünden von Feuer sind im Wald verboten. Auch wird darum gebeten, achtlos weggeworfene Glasflaschen einzusammeln, die durch Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken und Nadeln, Blätter oder Zweige entzünden können.

Der Deutsche Wetterdienst stuft die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz für weite Teile der Eifel, des Westerwalds, in Rheinhessen und in der Südwestpfalz bei Stufe vier von insgesamt fünf Stufen ein - im Bereich von Mainz sogar auf der höchsten Stufe. Besonders gefährdet sind nach Angaben des Ministeriums Nadelwälder mit ihrer trockenen Nadelstreu und ihrem sehr leicht entzündlichen Reisig. Hier könnten sich Brände sehr schnell entwickeln. Die Forstverwaltung hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung einer vielfältigen Vegetation vorangetrieben, die als natürlicher Schutz einer schnellen Ausbreitung von Bränden entgegenwirkt.