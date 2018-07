Bochum

Mondfinsternis: Spektakel lockt Himmelsgucker

26.07.2018, 13:40 Uhr | dpa

Die totale Mondfinsternis am späten Freitagabend wird in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich gut zu sehen sein. Die Nacht werde weitgehend klar sein, erklärte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Donnerstag. Sternwarten und Hobby-Astronomen rüsten sich für das Himmelsschauspiel. Das Planetarium in Bochum erwartet zu dem sehr seltenen astronomischen Spektakel starken Andrang. "Es könnten mehrere Tausend Leute sein", sagte Professor Susanne Hüttemeister, die Leiterin des Planetariums.

Über Bochum wird der Vollmond bereits völlig verfinstert aufgehen. Ab etwa 22.30 Uhr könne bei gutem Wetter die zweite Hälfte am Abendhimmel beobachtet werden. Der im Schatten der Erde stehende Mond erscheint dann rot und dunkel - manche sagen dazu "Blutmond". Das Bochumer Planetarium will via Internet aktuelle Bilder von dem Himmelsereignis aus anderen Ländern zeigen, wo die Mondfinsternis in allen Phasen zu sehen ist. Eine gute Viertelstunde nach Mitternacht wird der Mond den Erdschatten komplett verlassen und wieder wie sonst aussehen.

"Die Mondfinsternis lässt sich sehr gut mit einem kleinen Fernglas ansehen", sagte Burkard Steinrücken, der Leiter der Sternwarte Recklinghausen. Sterngucker können die Mondfinsternis auf der Halde Hoheward zwischen Recklinghausen und Herne verfolgen. Auf dem 100 Meter hohen Aussichtspunkt herrscht freie Sicht auf den Horizont: auf der einen Seite geht die Sonne unter, auf der anderen der Mond auf. "Die Halde ist ideal für solche Ereignisse", sagte Steinrücken. Das Wetter spielt wohl mit: Nach Angaben des Wetterdienstes ist ein Gewitter eher unwahrscheinlich.