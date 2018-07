Salzwedel

Rad- und Autoroute soll prähistorische Steingräber verbinden

26.07.2018, 13:44 Uhr | dpa

Eine neue Route soll Rad- und Autofahrer künftig zu zahlreichen mehr als 5000 Jahre alten Großsteingräbern in der Altmark führen. Das Konzept der knapp 40 Kilometer langen Strecke werde derzeit erarbeitet, teilte der Altmarkkreis Salzwedel am Donnerstag mit. Die Route soll zu 13 ausgewählten Steingräbern führen. Insgesamt sind im Kreisgebiet den Angaben zufolge noch 43 der prähistorischen Grabanlagen erhalten. Diese Dichte sei in Europa einzigartig. Mit der neuen Route sollen die Gräber nun auch überregional vermarktet werden. In zwei bis drei Jahren soll die "Megalith-Route" genannte Strecke fertig sein.