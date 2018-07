Schwerin

Blaualgen-Warnung für Badesee in Schwerin

26.07.2018, 13:53 Uhr | dpa

Wegen giftiger Blaualgen hat die Stadt Schwerin für die Badestelle am Lankower See eine Warnung herausgegeben. Am Nord- und Südufer des Sees seien Ansammlungen von Cyanobakterien entdeckt worden, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Sie gelten als Gesundheitsrisiko. Neben Haut- und Schleimhautreizungen könne es beim häufigen Verschlucken des Wassers auch zu Erbrechen und Durchfall kommen, hieß es. Säuglinge und Kleinkinder seien besonders gefährdet. An der Badestelle soll ein Warnhinweis angebracht werden. Vor zwei Wochen war bereits für den Burgsee in Schwerin eine Blaualgen-Warnung herausgegeben worden.