Hamburg

"Mary Poppins" sucht Kinder: Casting für Musical

26.07.2018, 15:05 Uhr | dpa

Zum großen Kindercasting in der Hamburger Speicherstadt hat der Musicalkonzern Stage Entertainment für seine Show "Mary Poppins" aufgerufen. Gesucht werden Darsteller für die Rollen von Jane und Michael - den beiden Kindern der Familie Banks, die das Kindermädchen Mary Poppins engagiert. Begeisterte und motivierte Mädchen und Jungen aus Hamburg und Umgebung könnten am 8. August ihr Talent unter Beweis stellen, teilte Stage Entertainment am Donnerstag mit. Das Musical mit dem fliegenden und singenden Kindermädchen läuft seit fünf Monaten im Theater an der Elbe.

Interessierte Jungen sollten zwischen 8 und 12 Jahre alt und maximal 1,37 Meter groß sein, Mädchen zwischen 9 und 13 Jahre und maximal 1,45 Meter groß. "Die eingeladenen Nachwuchstalente werden zunächst in kleinen Gruppen auf ihre Begabungen hin geprüft", hieß es. "Grundvoraussetzung für die Bühnenrollen ist neben Talent und Engagement die Lust am Singen, Tanzen und Schauspielen." Wer die Kriterien erfülle, werde anschließend von Bühnenprofis kostenlos und spielerisch auf die Arbeit am Theater vorbereitet.