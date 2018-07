Dietzenbach

Tatverdächtiger nach Überfällen in Dietzenbach festgenommen

26.07.2018, 15:05 Uhr | dpa

Nach Überfällen in Dietzenbach auf zwei Fußgänger und eine Tankstelle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 19-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Offenbach am Donnerstag mit. Die Beamten waren ihm auf die Spur gekommen, nachdem er in der Nacht zum Mittwoch ebenfalls in Dietzenbach einen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht hatte. Bei ihm fanden sie ein Handy, das am vergangenen Wochenende bei dem Überfall auf die beiden Passanten erbeutet worden war. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei Beweise für den Überfall auf die Tankstelle.