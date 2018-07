Gerolstein

Zeitung in Briefkasten-Schlitz angezündet

26.07.2018, 15:14 Uhr | dpa

Ein Fall von schwerer Brandstiftung hat sich in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) ereignet: Unbekannte haben dort bereits am frühen Dienstagmorgen eine Zeitung in einem Briefkasten-Schlitz eines Einfamilienhauses angezündet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es sei "glücklichen Umständen" zu verdanken, dass das Feuer sich nicht ausbreitete und auf die Nachbarhäuser übergriff. Der Zeitungsausträger hatte den Brand laut Polizei bemerkt, ein Anwohner noch einen Eimer Wasser durch den Schlitz ins Haus gekippt. Die siebenköpfige Familie, die in dem Haus wohnt, war in der Nacht nicht zuhause, weil sie sich im Urlaub befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.