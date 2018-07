Neißeaue

16-Jähriger in der Neiße ertrunken

26.07.2018, 15:21 Uhr | dpa

Bei einem Badeunfall in der Neiße ist ein 16-Jähriger ertrunken. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Donnerstag war er am Mittwoch am polnischen Ufer bei Zentendorf mit Freunden zum Baden. In der Nähe eines Wehrs an einer tiefen und strömungsreichen Stelle des Flusses ging er unter. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der polnischen und der sächsischen Polizei sowie der Bundespolizei suchten auch mit einem Hubschrauber nach dem 16-Jährigen. Taucher einer polnischen Einheit bargen ihn am Abend und brachten ihn ans polnische Ufer. Für den Jungen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei in Görlitz weiter mit.