Landau in der Pfalz

Urteil nach Mord an 86-Jähriger in Landau nun rechtskräftig

26.07.2018, 15:21 Uhr | dpa

Nach dem Mord an einer 86-jährigen Frau in Landau ist die Verurteilung eines Täters zu lebenslanger Haft rechtskräftig geworden. Dessen Revision sei vom Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen worden, teilte das Landgericht Landau am Donnerstag mit. Der zur Tatzeit 23 Jahre alte Rumäne und zwei Landsleute hatten die betagte Frau im Mai 2016 in ihrem Haus überfallen und ausgeraubt. Die 86-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie starb. Seine beiden Komplizen waren ebenfalls zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Bei ihnen wurde zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt.