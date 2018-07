Ingolstadt

Zweitligist Ingolstadt und Sonny Kittel verlängern bis 2022

26.07.2018, 16:52 Uhr | dpa

Der FC Ingolstadt und Offensivspieler Sonny Kittel haben vorzeitig die Zusammenarbeit verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, soll der Spielgestalter mindestens bis zum 30. Juni 2022 das FCI-Trikot tragen. Der Club bewertete das als "starkes Signal". Kittel war im Sommer 2016 zu den Oberbayern gekommen. In der Bundesliga-Saison 2016/17 absolvierte er 21 Pflichtspiele (2 Tore, eine Vorlage). In der abgelaufenen Zweitliga-Saison brachte er es auf 35 Einsätze.

"Sonny ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir weiter langfristig mit ihm planen können. Kurz vor dem Saisonstart ist die vorzeitige Verlängerung nochmal ein starkes Zeichen und gibt dem gesamten Team zusätzlichen Rückenwind", sagte Sportdirektor Angelo Vier.

"Wir fühlen uns sehr wohl und wollen den Weg gemeinsam mit dem FCI weitergehen - ich will mit dem Verein und den Fans dorthin zurück, wo wir schon einmal waren", erklärte Kittel, der in Frankfurt von Verletzungsproblemen zurückgeworfen wurde. "Jetzt hoffen wir alle, dass er seine positive Entwicklung so fortsetzt und wir den gemeinsamen Weg weiterhin erfolgreich beschreiten können", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner.