Erfurt

Erdbeerernte fast halbiert

26.07.2018, 17:05 Uhr | dpa

Die Erdbeerernte in Thüringen ist in diesem Jahr nur etwa halb so hoch ausgefallen wie im Schnitt der vergangenen Jahre. Insgesamt seien 810 Tonnen der roten Früchte gepflückt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Das seien 17 Prozent weniger als 2017. Im Zeitraum zwischen 2012 und 2017 hatte die Erntemenge noch bei 1500 Tonnen gelegen. Der Rückgang resultierte nicht nur aus der Trockenheit, sondern auch aus einer geringeren Anbaufläche von 104 Hektar. Im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre waren Erdbeeren auf einer Fläche von 159 Hektar kultiviert worden.