Hamburg

HSV-Trainer Titz auf der Suche nach Formation für Liga-Start

26.07.2018, 17:09 Uhr | dpa

Trainer Christian Titz vom Hamburger SV hat vor dem Testspiel gegen den französischen Erstligisten AS Monaco noch keine Top-Elf für den Zweitliga-Start festgelegt. "Wir wechseln immer noch durch. 15, 16, 17 Spieler - die könnten alle spielen", sagte Titz vor dem Test gegen den französischen Vizemeister am Samstag (16.00 Uhr). Er sei auf der Suche nach der bestmöglichen Formation für den Liga-Start. Dass sich viele Profis anbieten, sei "sehr gut. So haben wir mehrere Möglichkeiten", sagte er am Donnerstag.

Die Partie gegen die Franzosen ist die letzte vor dem Saisonauftakt am 3. August gegen Holstein Kiel. Die Profis seien "im guten körperlichen Zustand" und auch gefestigt in den verschiedenen Spielsystemen. Titz: "Wir switchen in den Systemen hin und her."

Die Suche eines gestandenen Abwehrspielers als Ersatz für die rund sechs Monate wegen Knieverletzungen fehlenden Innenverteidiger Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos sieht Titz entspannt, wie er sagte. "Im Moment machen es die Spieler, die da sind, gut. Sollte es zur Verpflichtung eines Neuen kommen, würden wir uns aber freuen."

Neben Rick van Drongelen (19 Jahre), David Bates (21) und Stephan Ambrosius (19) ist derzeit Jonas David (18) eine Alternative für den Innenverteidiger-Posten. Nach Medien-Berichten sollen der Hoffenheimer Ermin Bicakcic (28) und der früherer St.-Pauli-Profi Carlos Zambrano (29/Dynamo Kiew) Transfer-Kandidaten sein.