Leipzig

RB Leipzig mit zwei Neuzugängen in der Startelf gegen Häcken

26.07.2018, 17:57 Uhr | dpa

Mit den Neuzugängen Marcelo Saracchi und Matheus Cunha startet RB Leipzig in die Europa-League Qualifikation gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken. Der Uruquayer Saracchi beginnt in der Vierer-Abwehrkette auf der linken Außenverteidiger-Position. Der Brasilianer Cunha spielt Rechtsaußen im Angriff neben Bruma und Jean-Kevin Augustin. Der dritte Leipziger Neuzugang, Nordi Mukiele, nimmt zunächst auf der Bank Platz. Dort finden sich auch vier U19-Spieler der Leipziger. Die WM-Teilnehmer Timo Werner, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg kehrten erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurück und absolvierten eine Leistungsdiagnostik.