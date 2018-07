Wiesbaden

Gasaustritt an B455 nach Leck in Hochdruckleitung

26.07.2018, 18:05 Uhr | dpa

Aus einer unterirdischen Gasleitung an der Bundesstraße 455 zwischen den Wiesbadener Ortsteilen Rambach und Naurod ist am Donnerstag Gas ausgetreten. Ein Mitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens habe das Leck am Vormittag bei einer Kontrollfahrt festgestellt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden. Die Straße wurde daraufhin für den Verkehr komplett gesperrt.

Bis zum späten Nachmittag wurde die Leitung freigelegt, das Leck gefunden und provisorisch abgedichtet, sagte eine Sprecherin des Gasversorgers Mainova. Die etwa einen Meter neben der Gasleitung verlaufende Straße wurde gegen 17.30 Uhr wieder einspurig freigegeben.

Die Feuerwehr war mit zahlreiche Einsatzkräften vor Ort. Messungen sollten die Explosionsgefahr durch die Undichtigkeit beurteilen.