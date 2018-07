Kirburg

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

26.07.2018, 18:18 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist auf einer Landstraße im Westerwald von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Fahrer eines Autos hätten am Donnerstag nahe Langenbach einen dritten Verkehrsteilnehmer überholen wollen, sagte ein Polizeisprecher in Hachenburg. Sie seien sich dabei in die Quere gekommen. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer kam laut Polizei vorsorglich auch erst in eine Klinik, konnte die aber kurz darauf wieder verlassen. Die Straße war zeitweise gesperrt.