Berlin

Motorradfahrer gerät an der Ampel unter Lastwagen

26.07.2018, 21:50 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist an einer Ampel in Berlin-Mitte von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-Jährige am Donnerstag bei dem Zusammenstoß unter den Transporter geraten. Helfer mussten ihn befreien. Nach ersten Ermittlungen war der 55 Jahre alte Fahrer des Lastwagens gegen 14.00 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Dorotheenstraße unterwegs. An der Straße Unter den Linden hielt er bei Rot an der Ampel. Der Motorradfahrer soll ihn überholt und dann schräg vor dem Lkw gestanden haben. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 55-Jährige los und erwischte das Motorrad.