Eintracht Braunschweig startet in neue Drittliga-Saison

27.07.2018, 02:53 Uhr | dpa

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig startet am Freitag um 19.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC in die neue Drittliga-Saison. Die neu zusammengestellte Mannschaft des ebenfalls neuen Trainers Henrik Pedersen gilt als Aufstiegsfavorit. Der Club rechnet beim Auftakt im Eintracht-Stadion bei Wetterprognosen mit Temperaturen bis zu 37 Grad mit rund 20 000 Zuschauern. Wegen der Hitze sollen am Spielfeldrand mehrere Wasser-Eimer stehen.