Nürnberg

"Bandidos"-Spitzel: Urteil in Nürnberger Prozess erwartet

27.07.2018, 03:03 Uhr | dpa

Sie sollen kriminelle Machenschaften eines Spitzels bei der Rockergruppe "Bandidos" gedeckt oder sogar unterstützt haben: Im Prozess gegen sechs Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) wird heute das Urteil vor dem Landgericht in Nürnberg erwartet.

Die Polizisten hatten den vorbestraften V-Mann im Jahr 2009 bei den "Bandidos" in Regensburg eingeschleust, um mehr über die Rocker zu erfahren. Dabei sollen die Beamten dem Spitzel bei kriminellen Aktivitäten geholfen oder diese im Nachhinein verschleiert haben - möglicherweise, damit der V-Mann nicht enttarnt wird.

Die Vorwürfe in dem seit November laufenden Verfahren lauten Diebstahl in mittelbarer Täterschaft, Strafvereitelung im Amt, Betrug, uneidliche Falschaussage und versuchte Freiheitsberaubung - wobei nicht allen Angeklagten im Alter zwischen 49 und 59 Jahren alle Punkte zur Last gelegt werden.

Für den 53 Jahre alten Hauptangeklagten - er war der Kontaktmann der V-Person beim LKA - hat die Anklage zweieinhalb Jahre Haft gefordert. Für vier weitere Polizisten forderten die Staatsanwälte Bewährungsstrafen zwischen einem Jahr und einem Jahr und neun Monaten; für einen Beamten hielten sie eine Geldstrafe für angemessen. Die Anwälte der Polizisten forderten dagegen Freisprüche.