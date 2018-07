Satow

Lagerhalle mit Kleinfeuerwerk und Sportkleidung brennt

27.07.2018, 05:59 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle für Kleinfeuerwerk und Sportkleidung ist in Satow (Landkreis Rostock) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brennt das Gebäude seit der Nacht zum Freitag in voller Ausdehnung. Mit einem größeren Aufgebot kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.