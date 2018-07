Wettrup

Brand auf Reiterhof: 300 Feuerwehrleute im Einsatz

27.07.2018, 06:05 Uhr | dpa

Auf einem Reiterhof im Emsland ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Ställe in Wettrup seien betroffen, schilderte die Polizei. Zwei Gebäude seien bereits gelöscht worden, aber wohl niedergebrannt. Zwei weitere sollten noch kontrolliert abbrennen. "Das Wohnhaus muss teilweise eingerissen werden", sagte ein Sprecher. Verletzte gab es zunächst keine. Die Pferde seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest - ebenso die Ursache für das Feuer.