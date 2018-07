Hannover

Zehntausende Pädagogen arbeiten auf Honorarbasis

27.07.2018, 06:14 Uhr | dpa

An Niedersachsens Universitäten, Sprachschulen, Goethe-Instituten oder anderen Einrichtungen sind Zehntausende pädagogische Fachkräfte nur auf Honorarbasis beschäftigt. Das ergibt sich aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. "Sie leisten wertvolle Arbeit, werden dafür aber größtenteils sehr schlecht bezahlt", sagte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. Mit rund 20 000 Honorarlehrkräften arbeiten besonders viele von ihnen an den Volkshochschulen. Hinzu kommen an den Universitäten Tausende Lehrbeauftragte, die selbstständig Lehrveranstaltungen anbieten. Sie sind meist selbst für Versteuerung und Sozialabgaben zuständig.